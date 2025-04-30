Трамп намерен пересмотреть ряд решений Маска в DOGE

«Кроме того, сейчас проводится множество расследований, которые значительно увеличат эту сумму. <…> Были случаи, когда, когда я узнавал о них, я возвращал их, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов», – сказал американский лидер.