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Трамп намерен пересмотреть ряд решений Маска в DOGE

Ведомости

Некоторые решения департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемого предпринимателем Илоном Маском, пересматриваются, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

Корреспондент Терри Моран обратил внимание на сокращение иностранной помощи и прекращение исследований рака и болезни Альцгеймера в Национальных институтах здравоохранения. Журналист спросил у президента США, не зашел ли DOGE «слишком далеко, слишком быстро, слишком безрассудно» в своих действиях.

Трамп ответил, что DOGE сэкономил $150 млрд.

«Кроме того, сейчас проводится множество расследований, которые значительно увеличат эту сумму. <…> Были случаи, когда, когда я узнавал о них, я возвращал их, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов», – сказал американский лидер.

Согласно анализу CNN, с начала президентства Дональда Трампа в США были уволены не менее 121 000 федеральных служащих. Увольнения в госслужбе превзошли увольнения в любой другой отрасли в 2025 г. Большая часть целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%. При этом часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.

Ранее в апреле Associated Press сообщало, что с мая Маск значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен принял решение в условиях падения прибыли его компании Tesla.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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