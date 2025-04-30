Трамп намерен пересмотреть ряд решений Маска в DOGE
Некоторые решения департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемого предпринимателем Илоном Маском, пересматриваются, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.
Корреспондент Терри Моран обратил внимание на сокращение иностранной помощи и прекращение исследований рака и болезни Альцгеймера в Национальных институтах здравоохранения. Журналист спросил у президента США, не зашел ли DOGE «слишком далеко, слишком быстро, слишком безрассудно» в своих действиях.
Трамп ответил, что DOGE сэкономил $150 млрд.
«Кроме того, сейчас проводится множество расследований, которые значительно увеличат эту сумму. <…> Были случаи, когда, когда я узнавал о них, я возвращал их, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов», – сказал американский лидер.
Согласно анализу CNN, с начала президентства Дональда Трампа в США были уволены не менее 121 000 федеральных служащих. Увольнения в госслужбе превзошли увольнения в любой другой отрасли в 2025 г. Большая часть целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%. При этом часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.
Ранее в апреле Associated Press сообщало, что с мая Маск значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен принял решение в условиях падения прибыли его компании Tesla.