Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
Московский Кремль является впечатляющим местом. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью радио WABC, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Я был в какой-то степени восхищен моментом, в том смысле, что я от имени правительства США пытаюсь добиться заключения мирного договора», – уточнил Уиткофф.
Спецпосланник американского лидера уточнил, что ни одна из его встреч с Путиным не длилась менее трех часов, а одна из них чуть не затянулась до пяти часов. По его мнению, президент РФ видит первую за много лет возможность переосмыслить отношения России и США.
25 апреля Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле. Это был четвертый визит американского спецпосланника в Россию за последние три месяца и третья встреча с российским главой. Беседа продлилась около трех часов. Как уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что визит спецпосланника президента США относится к «челночной дипломатии», так как он передает послания от Трампа и ответные сообщения от Путина. В частности, в беседе с Уиткоффом российский глава подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом без предварительных условий.