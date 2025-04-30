Ермак назвал призывы к перемирию выгодными для России

Это уже второе объявление Путиным временного перемирия за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое прекращение огня на линии боевого соприкосновения, приуроченное к Пасхе. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям. Тогда Зеленский не сразу ответил на предложение лидера России. Но через три часа сделал заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия. Тем не менее за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 его нарушений со стороны Украины.