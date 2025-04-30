Ермак назвал призывы к перемирию выгодными для России
Призывы к прекращению огня на Украине сейчас якобы играют исключительно в пользу Кремля. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.
По его мнению, временное перемирие не является путем к миру, а уступки со стороны Москвы – «ловушка».
Как пишет украинское интернет-издание «Страна», Ермак опубликовал это сообщение как подводку к своей колонке в газете The Guardian. Там он подтвердил готовность Киева к 30-дневному перемирию и раскритиковал идею президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 8 по 10 мая.
28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь должен быть прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ждет от Киева аналогичных шагов. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.
Это уже второе объявление Путиным временного перемирия за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое прекращение огня на линии боевого соприкосновения, приуроченное к Пасхе. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям. Тогда Зеленский не сразу ответил на предложение лидера России. Но через три часа сделал заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия. Тем не менее за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 его нарушений со стороны Украины.