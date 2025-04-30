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Ермак назвал призывы к перемирию выгодными для России

Ведомости

Призывы к прекращению огня на Украине сейчас якобы играют исключительно в пользу Кремля. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его мнению, временное перемирие не является путем к миру, а уступки со стороны Москвы – «ловушка».

Как пишет украинское интернет-издание «Страна», Ермак опубликовал это сообщение как подводку к своей колонке в газете The Guardian. Там он подтвердил готовность Киева к 30-дневному перемирию и раскритиковал идею президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 8 по 10 мая.

28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь должен быть прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ждет от Киева аналогичных шагов. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.

Это уже второе объявление Путиным временного перемирия за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое прекращение огня на линии боевого соприкосновения, приуроченное к Пасхе. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям. Тогда Зеленский не сразу ответил на предложение лидера России. Но через три часа сделал заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия. Тем не менее за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 его нарушений со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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