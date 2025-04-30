В Северной Корее назвали освобождение Курской области победой над чистым злом

Москва впервые подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области после ее завершения. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту Владимиру Путину отметил их роль в операции. 28 апреля ЦТАК сообщила, что после начала боев в регионе России лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о вступлении вооруженных сил республики в конфликт и «известил российскую сторону об этом».