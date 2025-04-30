В Северной Корее назвали освобождение Курской области победой над чистым злом
Завершение операции по освобождению районов Курской области от украинских войск стало победой справедливости над чистым злом, заявил глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир на III Международном антифашистском конгрессе.
По его словам, речь о новой странице в истории, которая показала крепкое боевое содружество между КНДР и Россией.
«Самый высокий стратегический уровень союзнических, братских отношений между народами двух стран», – сказал генерал (цитата по ТАСС).
Москва впервые подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области после ее завершения. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту Владимиру Путину отметил их роль в операции. 28 апреля ЦТАК сообщила, что после начала боев в регионе России лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о вступлении вооруженных сил республики в конфликт и «известил российскую сторону об этом».
В этот же день Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в освобождении Курской области. Он отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженности северокорейских военных.