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Кремль подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной

Ведомости

Российские власти готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действительна», – сказал Песков, отвечая на вопрос иностранного журналиста.

При этом, по словам пресс-секретаря, Киев не дает понять, согласен ли на диалог. «Мы не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева, так что не знаем, готов ли он к этому», – добавил представитель Кремля. Песков напомнил, что Украина выдвигает собственные предварительные условия для начала диалога, включая длительное прекращение огня.

Он подчеркнул, что хотя Россия признательна США за усилия по мирному урегулированию, этот процесс должен идти именно между Москвой и Киевом.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы. Как пояснял глава МИД России Сергей Лавров, этот шаг – начало прямых переговоров без предварительных условий. В Кремле также отмечали, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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