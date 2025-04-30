Кремль подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной
Российские власти готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действительна», – сказал Песков, отвечая на вопрос иностранного журналиста.
При этом, по словам пресс-секретаря, Киев не дает понять, согласен ли на диалог. «Мы не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева, так что не знаем, готов ли он к этому», – добавил представитель Кремля. Песков напомнил, что Украина выдвигает собственные предварительные условия для начала диалога, включая длительное прекращение огня.
Он подчеркнул, что хотя Россия признательна США за усилия по мирному урегулированию, этот процесс должен идти именно между Москвой и Киевом.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы. Как пояснял глава МИД России Сергей Лавров, этот шаг – начало прямых переговоров без предварительных условий. В Кремле также отмечали, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».