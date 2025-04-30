Кремль подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной

При этом, по словам пресс-секретаря, Киев не дает понять, согласен ли на диалог. «Мы не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева, так что не знаем, готов ли он к этому», – добавил представитель Кремля. Песков напомнил, что Украина выдвигает собственные предварительные условия для начала диалога, включая длительное прекращение огня.