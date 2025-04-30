Москалькова: Киев затягивает диалог по возвращению жителей Курской области
Киев затягивает диалог по репатриации 53 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью телеканалу «Звезда».
«Мы делаем все возможное в возвращении мирных курских граждан, которые сегодня удерживаются в Сумах», – сказала Москалькова. Она подчеркнула, что мирные жители, в соответствии с Женевскими конвенциями, должны быть возвращены без каких-либо обменов и условий.
26 апреля Москалькова сообщала, что киевские власти до сих пор удерживают 52 жителей Курской области. Они были вывезены украинскими военными после вторжения в регион. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа 2024 г. пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.