Москалькова: Киев затягивает диалог по возвращению жителей Курской области

«Мы делаем все возможное в возвращении мирных курских граждан, которые сегодня удерживаются в Сумах», – сказала Москалькова. Она подчеркнула, что мирные жители, в соответствии с Женевскими конвенциями, должны быть возвращены без каких-либо обменов и условий.