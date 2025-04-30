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Хинштейн: за время вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

Ведомости

С начала вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 г. погибли 288 человек, еще 430 были доставлены в больницы. В общей сложности ущерб здоровью был нанесен 791 мирному жителю. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Минздрава.

Он подчеркнул, что после полной зачистки области от украинских военных следователи продолжают фиксировать факты нападений на мирное население. По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ, в связи с подобными преступлениями возбуждено 479 уголовных дел, сообщил Хинштейн.

26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от ВСУ. В этот день российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в освобождении региона.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что в отношении 290 пленных украинских военнослужащих с момента вторжения в Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело уже рассмотрено судом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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