Хинштейн: за время вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

С начала вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 г. погибли 288 человек, еще 430 были доставлены в больницы. В общей сложности ущерб здоровью был нанесен 791 мирному жителю. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Минздрава.