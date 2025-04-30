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Путин: Россия внесла максимальный вклад в победу в Великой Отечественной войне

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внесла максимальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Такое заявление он сделал на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По словам главы государства, все народы Советского Союза проявили невероятное мужество и самоотверженность в годы войны – никто себя не жалел. Однако вклад России оказался наибольшим благодаря масштабам страны и ее ресурсам.

«Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту победу и больше всего положила на алтарь этой победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и наше общее будущее», – пояснил президент.

Глава государства назвал День Победы особым праздником для всей России, подчеркнув, что понимание той цены, которую заплатили предки за победу, необходимо для правильного определения будущего страны.

Кроме того, Путин акцентировал внимание на важности использования современных технологий и возможностей для передачи правды о Великой Отечественной войне и сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Путин сегодня прибыл в Музей Победы на Поклонной горе. Перед встречей с участниками просветительского марафона гендиректор общества «Знание» Максим Древаль провел для главы государства экскурсию, представив экспозицию, посвященную историческому наследию и современным проектам организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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