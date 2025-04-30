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Путин спрогнозировал восстановление отношений между Россией и Европой в будущем

Ведомости

Отношения России и Европы восстановятся, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, – это безусловно», – сказал он.

При этом Путин согласился, что сейчас ситуация «сложнее», чем в период Второй мировой войны.

В июне 2024 г. президент РФ заявил, что Европе нужно быть в хороших отношениях с Москвой. Тогда же он указал на готовность российской стороны к улучшению отношений с Европой.

Сейчас Россия восстанавливает отношения с США. С февраля 2025 г. было проведено несколько российско-американских встреч, состоялись и телефонные переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампа. 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону удалось разблокировать двусторонние отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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