Путин спрогнозировал восстановление отношений между Россией и Европой в будущем
Отношения России и Европы восстановятся, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
«У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, – это безусловно», – сказал он.
При этом Путин согласился, что сейчас ситуация «сложнее», чем в период Второй мировой войны.
В июне 2024 г. президент РФ заявил, что Европе нужно быть в хороших отношениях с Москвой. Тогда же он указал на готовность российской стороны к улучшению отношений с Европой.
Сейчас Россия восстанавливает отношения с США. С февраля 2025 г. было проведено несколько российско-американских встреч, состоялись и телефонные переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампа. 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону удалось разблокировать двусторонние отношения.