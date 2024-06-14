Путин: Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией
Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИД РФ.
Глава государства указал на готовность российской стороны к улучшению отношений с Европой. По его словам, необходимость этого понимали экс-президент Франции Шарль де Голль и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.
«Хорошо помню, как в 1991 г. в ходе беседы, в которой мне довелось тогда лично участвовать, канцлер ФРГ Гельмут Коль подчеркивал важность партнерства Европы и России», – уточнил Путин.
Президент России добавил, что рассчитывает на возвращение нового поколения европейских политиков к этому наследию.
Путин проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.