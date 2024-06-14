Путин: Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией

Путин проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.