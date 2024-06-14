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Путин: Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией

Ведомости

Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИД РФ.

Глава государства указал на готовность российской стороны к улучшению отношений с Европой. По его словам, необходимость этого понимали экс-президент Франции Шарль де Голль и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

«Хорошо помню, как в 1991 г. в ходе беседы, в которой мне довелось тогда лично участвовать, канцлер ФРГ Гельмут Коль подчеркивал важность партнерства Европы и России», – уточнил Путин.

Президент России добавил, что рассчитывает на возвращение нового поколения европейских политиков к этому наследию.

Путин проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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