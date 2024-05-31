В Кремле согласны со словами Орбана, что Европа готовится к войне с Россией
В Кремле согласны с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам.
«Согласны [со словами Орбана], действительно, там идет абсолютное нагнетание таких провоенных настроений. Сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Все это не может не сказываться самым негативным образом на общие установки. Продолжается эскалация напряженности», – заявил Песков.
31 мая Орбан заявил в интервью изданию Hirado, что Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией.
«Война не случается в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение. Сейчас мы уже вышли за рамки разговоров и анализируем вопрос подготовки, а это значит, что мы находимся "в сантиметрах" от фактического уничтожения», – сказал премьер.
24 мая Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в НАТО, потому что не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине, заявил Орбан в программе радиостанции Kossuth.
По словам главы кабмина, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В Брюсселе ведется работа над тем, как НАТО могла бы участвовать в военных действиях, уточнил вице-премьер Венгрии.