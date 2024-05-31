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В Кремле согласны со словами Орбана, что Европа готовится к войне с Россией

Ведомости

В Кремле согласны с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам.

«Согласны [со словами Орбана], действительно, там идет абсолютное нагнетание таких провоенных настроений. Сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Все это не может не сказываться самым негативным образом на общие установки. Продолжается эскалация напряженности», – заявил Песков.

31 мая Орбан заявил в интервью изданию Hirado, что Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией.

«Война не случается в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение. Сейчас мы уже вышли за рамки разговоров и анализируем вопрос подготовки, а это значит, что мы находимся "в сантиметрах" от фактического уничтожения», – сказал премьер.

24 мая Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в НАТО, потому что не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине, заявил Орбан в программе радиостанции Kossuth.

По словам главы кабмина, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В Брюсселе ведется работа над тем, как НАТО могла бы участвовать в военных действиях, уточнил вице-премьер Венгрии.

3 мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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