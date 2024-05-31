В Кремле согласны со словами Орбана, что Европа готовится к войне с Россией

«Война не случается в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение. Сейчас мы уже вышли за рамки разговоров и анализируем вопрос подготовки, а это значит, что мы находимся "в сантиметрах" от фактического уничтожения», – сказал премьер.