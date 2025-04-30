Путин: оставшиеся в Курской области украинские военные просят об эвакуации

26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от ВСУ. В этот день российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. После этого Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в освобождении региона.