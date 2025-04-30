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Путин: оставшиеся в Курской области украинские военные просят об эвакуации

Они скрываются «по щелям и в подвалах», уточнил глава государства
Ведомости

Российские военные «вышибли» вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, но некоторые разрознезнные группы остались. Они сидят «по щелям и в подвалах» и просят об эвакуации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона общества «Знание».

Он отметил, что провести их эвакуацию сейчас невозможно, потому что оставшиеся украинские военные по два-три человека «где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции».

По словам главы государства, таким военнослужащим ВСУ предлагали сдаться. Некоторых из них взяли в плен и направили к сослуживцам с предложением сложить оружие.

26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от ВСУ. В этот день российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. После этого Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в освобождении региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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