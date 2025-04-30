Путин: оставшиеся в Курской области украинские военные просят об эвакуации

Путин: оставшиеся в Курской области украинские военные просят об эвакуацииОни скрываются «по щелям и в подвалах», уточнил глава государства
Российские военные «вышибли» вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, но некоторые разрознезнные группы остались. Они сидят «по щелям и в подвалах» и просят об эвакуации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона общества «Знание».
Он отметил, что провести их эвакуацию сейчас невозможно, потому что оставшиеся украинские военные по два-три человека «где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции».
По словам главы государства, таким военнослужащим ВСУ предлагали сдаться. Некоторых из них взяли в плен и направили к сослуживцам с предложением сложить оружие.
26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от ВСУ. В этот день российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. После этого Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в освобождении региона.