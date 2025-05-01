Полянский назвал ошибочными заявления о «пророссийской» администрации Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2024 г. дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором назвал Трампа «сильным человеком, желающим достигать результатов». Он отметил, что американский лидер дружелюбен в разговоре, но это не означат, что Трамп настроен пророссийски. После избрания президента США премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп обладает большей пророссийской позицией, чем действующий на тот момент глава Соединенных Штатов Джо Байден.