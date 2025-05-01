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Полянский назвал ошибочными заявления о «пророссийской» администрации Трампа

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа является «проамериканской», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», – сказал он «РИА Новости».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2024 г. дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором назвал Трампа «сильным человеком, желающим достигать результатов». Он отметил, что американский лидер дружелюбен в разговоре, но это не означат, что Трамп настроен пророссийски. После избрания президента США премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп обладает большей пророссийской позицией, чем действующий на тот момент глава Соединенных Штатов Джо Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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