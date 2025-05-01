Полянский назвал ошибочными заявления о «пророссийской» администрации Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа является «проамериканской», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», – сказал он «РИА Новости».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2024 г. дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором назвал Трампа «сильным человеком, желающим достигать результатов». Он отметил, что американский лидер дружелюбен в разговоре, но это не означат, что Трамп настроен пророссийски. После избрания президента США премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп обладает большей пророссийской позицией, чем действующий на тот момент глава Соединенных Штатов Джо Байден.