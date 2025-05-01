Times: без новых поставок от США поток оружия Киеву иссякнет уже через полгода

С момента начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине технику и боеприпасы на сумму более $65 млрд. Это составляет почти половину от общего объема военной помощи, оказанной Украине союзниками. Вот только последний пакет оружия на $1,25 млрд был предоставлен еще президентом США Джо Байденом. А с момента вступления в должность Трамп пока не утвердил никаких новых поставок военной помощи Киеву.