Times: без новых поставок от США поток оружия Киеву иссякнет уже через полгода
Без новых поставок оружия от США Украина может остаться без критически важных вооружений уже через полгода, сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.
Хотя эксперты считают маловероятным, что президент Дональд Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Киеву, он также не намерен одобрять новые поставки вооружений.
«После этого Украина окажется в невыгодном положении, лишившись доступа к новейшим системам, таким как комплексы Patriot, защищающие города от атак баллистических ракет, и ракеты ATACMS, которые используются для ударов по линиям снабжения России», – отмечает издание.
С момента начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине технику и боеприпасы на сумму более $65 млрд. Это составляет почти половину от общего объема военной помощи, оказанной Украине союзниками. Вот только последний пакет оружия на $1,25 млрд был предоставлен еще президентом США Джо Байденом. А с момента вступления в должность Трамп пока не утвердил никаких новых поставок военной помощи Киеву.
1 апреля стало известно, что администрация Трампа отклонила просьбу Украины включить гарантии безопасности в соглашение по недрам. Как сообщала The New York Times со слов бывшего американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, США отказались гарантировать продолжение военной помощи Киеву в рамках этой сделки.