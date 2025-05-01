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Times: без новых поставок от США поток оружия Киеву иссякнет уже через полгода

Ведомости

Без новых поставок оружия от США Украина может остаться без критически важных вооружений уже через полгода, сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.

Хотя эксперты считают маловероятным, что президент Дональд Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Киеву, он также не намерен одобрять новые поставки вооружений.

«После этого Украина окажется в невыгодном положении, лишившись доступа к новейшим системам, таким как комплексы Patriot, защищающие города от атак баллистических ракет, и ракеты ATACMS, которые используются для ударов по линиям снабжения России», – отмечает издание.

С момента начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине технику и боеприпасы на сумму более $65 млрд. Это составляет почти половину от общего объема военной помощи, оказанной Украине союзниками. Вот только последний пакет оружия на $1,25 млрд был предоставлен еще президентом США Джо Байденом. А с момента вступления в должность Трамп пока не утвердил никаких новых поставок военной помощи Киеву.

1 апреля стало известно, что администрация Трампа отклонила просьбу Украины включить гарантии безопасности в соглашение по недрам. Как сообщала The New York Times со слов бывшего американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, США отказались гарантировать продолжение военной помощи Киеву в рамках этой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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