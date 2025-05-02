Трамп распорядился прекратить финансирование радио NPR и канала PBS

По данным Белого дома, NPR и PBS ежегодно получают десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Там сочли крайне неуместным заставлять американцев субсидировать «предвзятый, ангажированный контент» и добавили, что Трамп работает над тем, чтобы деньги налогоплательщиков больше не тратились впустую, а использовались на благо.