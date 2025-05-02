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Трамп распорядился прекратить финансирование радио NPR и канала PBS

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования сети общественного некоммерческого радио NPR и телевидения PBS. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По данным Белого дома, NPR и PBS ежегодно получают десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Там сочли крайне неуместным заставлять американцев субсидировать «предвзятый, ангажированный контент» и добавили, что Трамп работает над тем, чтобы деньги налогоплательщиков больше не тратились впустую, а использовались на благо.

Согласно указу, Корпорация общественного вещания (CPB) и все исполнительные департаменты и агентства должны прекратить федеральное финансирование указанных общественных вещателей. Кроме того, документ предписывает Федеральной комиссии по связи (FCC) США расследовать, не занимались ли NPR и PBS незаконной дискриминацией.

15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении своей политики и поверке студентов. На следующий день президент США заявил, что Гарвардский университет «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования.

The New York Times писала, что ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни после отмены грантов. По данным Bloomberg, Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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