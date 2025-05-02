Трамп распорядился прекратить финансирование радио NPR и канала PBS
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования сети общественного некоммерческого радио NPR и телевидения PBS. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По данным Белого дома, NPR и PBS ежегодно получают десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Там сочли крайне неуместным заставлять американцев субсидировать «предвзятый, ангажированный контент» и добавили, что Трамп работает над тем, чтобы деньги налогоплательщиков больше не тратились впустую, а использовались на благо.
Согласно указу, Корпорация общественного вещания (CPB) и все исполнительные департаменты и агентства должны прекратить федеральное финансирование указанных общественных вещателей. Кроме того, документ предписывает Федеральной комиссии по связи (FCC) США расследовать, не занимались ли NPR и PBS незаконной дискриминацией.
15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении своей политики и поверке студентов. На следующий день президент США заявил, что Гарвардский университет «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования.
The New York Times писала, что ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни после отмены грантов. По данным Bloomberg, Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов в США.