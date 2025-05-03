Захарова назвала слова Зеленского угрозой террориста международного масштаба
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о трехдневном перемирии и участии иностранных лидеров в мероприятиях 9 мая в Москве являются классической угрозой террориста международного масштаба, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Зеленский 3 мая в разговоре с журналистами, напомнила Захарова, отверг предложенное российской стороной перемирие и «недвусмысленно пригрозил» мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 мая в Москву.
«Теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», – написала представитель МИДа.
По ее мнению, слова Зеленского о том, что безопасность в РФ в праздничный день не гарантирована, поскольку это не его зона ответственности, являются прямой угрозой.
Зеленский 3 мая назвал инициативу Москвы о перемирии с 7 по 9 мая «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Он сообщил, что Киев вместо этого призывает заключить перемирие на 30 дней согласно предложенной США стратегии. Украинский президент сказал, что его страна не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Он не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину.
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Кремль отметил, что в случае нарушений российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».