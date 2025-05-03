Захарова назвала слова Зеленского угрозой террориста международного масштаба

Зеленский 3 мая назвал инициативу Москвы о перемирии с 7 по 9 мая «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Он сообщил, что Киев вместо этого призывает заключить перемирие на 30 дней согласно предложенной США стратегии. Украинский президент сказал, что его страна не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Он не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину.