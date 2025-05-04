Москва ожидает возобновления провокаций на Западе 9 мая
В западных странах 9 мая может произойти «обострение» попыток провокаций, но Россия с этим справится, заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Москва постоянно фиксирует попытки каких-либо провокаций, отметил Примаков.
«То краской в нас бросят, то какие-то люди флаг снимут. Наверное, 9 мая очередное обострение будет, но это предполагаемо, в фоновом режиме. Я думаю, что мы справимся», – сказал он.
Глава Россотрудничества также назвал участников «Бессмертного полка» в западных странах «бесстрашными» и выразил надежду, что «все пойдет по плану».
В прошлом году неизвестные в День Победы совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, несколько человек развернули плакаты «антироссийского содержания». Москва тогда пообещала заявить протест из-за случившегося. В 2022 г. посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Польская прокуратура возбудила уголовное дело через два месяца после нападения, в июле 2022 г.