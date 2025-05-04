Москва ожидает возобновления провокаций на Западе 9 мая

В прошлом году неизвестные в День Победы совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, несколько человек развернули плакаты «антироссийского содержания». Москва тогда пообещала заявить протест из-за случившегося. В 2022 г. посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Польская прокуратура возбудила уголовное дело через два месяца после нападения, в июле 2022 г.