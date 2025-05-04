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Москва ожидает возобновления провокаций на Западе 9 мая

Ведомости

В западных странах 9 мая может произойти «обострение» попыток провокаций, но Россия с этим справится, заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Москва постоянно фиксирует попытки каких-либо провокаций, отметил Примаков.

«То краской в нас бросят, то какие-то люди флаг снимут. Наверное, 9 мая очередное обострение будет, но это предполагаемо, в фоновом режиме. Я думаю, что мы справимся», – сказал он.

Глава Россотрудничества также назвал участников «Бессмертного полка» в западных странах «бесстрашными» и выразил надежду, что «все пойдет по плану».

В прошлом году неизвестные в День Победы совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, несколько человек развернули плакаты «антироссийского содержания». Москва тогда пообещала заявить протест из-за случившегося.  В 2022 г. посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Польская прокуратура возбудила уголовное дело через два месяца после нападения, в июле 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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