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Посольство в Германии заявило о нападении на бывшее генконсульство РФ в Лейпциге

Ведомости

Неизвестные в День Победы совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, несколько человек развернули плакаты «антироссийского содержания», сообщается на сайте посольства. Москва пообещала заявить протест из-за случившегося.

Инцидент произошел 9 мая около 16:00 по местному времени. На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости, как уточнили в посольстве, проникли шесть человек. Они забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости». Еще около 20 человек за оградой объекта «громко поддерживали акцию», говорится в сообщении.

В здании в этот момент находились два административно-технических сотрудника посольства, они изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию, нарушителей задержали. В посольстве назвали случившееся попыткой захвата здания и «возмутительной провокацией». Там потребовали от германской стороны наказать нарушителей.

«На этом фоне вызывает сожаление, что значительные силы германской полиции в этот день были отвлечены от исполнения своих прямых обязанностей для выполнения проверок и изъятия символов Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма. В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», – говорится в заявлении.

Генеральное консульство в Лейпциге прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 г. в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.

Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики, в том числе флагов, георгиевских лент, связанной со спецоперацией символики. Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. 9 мая полиция в Берлине задержала 10 человек за нарушение запрета на демонстрацию российской символики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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