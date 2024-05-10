Посольство в Германии заявило о нападении на бывшее генконсульство РФ в Лейпциге

Инцидент произошел 9 мая около 16:00 по местному времени. На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости, как уточнили в посольстве, проникли шесть человек. Они забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости». Еще около 20 человек за оградой объекта «громко поддерживали акцию», говорится в сообщении.