Посольство в Германии заявило о нападении на бывшее генконсульство РФ в Лейпциге
Неизвестные в День Победы совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, несколько человек развернули плакаты «антироссийского содержания», сообщается на сайте посольства. Москва пообещала заявить протест из-за случившегося.
Инцидент произошел 9 мая около 16:00 по местному времени. На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости, как уточнили в посольстве, проникли шесть человек. Они забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости». Еще около 20 человек за оградой объекта «громко поддерживали акцию», говорится в сообщении.
В здании в этот момент находились два административно-технических сотрудника посольства, они изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию, нарушителей задержали. В посольстве назвали случившееся попыткой захвата здания и «возмутительной провокацией». Там потребовали от германской стороны наказать нарушителей.
«На этом фоне вызывает сожаление, что значительные силы германской полиции в этот день были отвлечены от исполнения своих прямых обязанностей для выполнения проверок и изъятия символов Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма. В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», – говорится в заявлении.
Генеральное консульство в Лейпциге прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 г. в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.
Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики, в том числе флагов, георгиевских лент, связанной со спецоперацией символики. Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. 9 мая полиция в Берлине задержала 10 человек за нарушение запрета на демонстрацию российской символики.