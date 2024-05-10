В Берлине полиция задержала 10 человек на акциях ко Дню Победы

По данным издания, несколько сотен человек пришли на мемориалы в Тиргартене и Трептов-парке. Полиция проверяла посетителей у входов на наличие символов и предметов, демонстрация которых была ранее запрещена. По данным издания, 10 человек были задержаны за нарушение правил и оскорбление полицейских.