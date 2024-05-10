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В Берлине полиция задержала 10 человек на акциях ко Дню Победы

Ведомости

Полиция в Берлине задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение запрета на демонстрацию российской символики, сообщило издание Bild. 

По данным издания, несколько сотен человек пришли на мемориалы в Тиргартене и Трептов-парке. Полиция проверяла посетителей у входов на наличие символов и предметов, демонстрация которых была ранее запрещена. По данным издания, 10 человек были задержаны за нарушение правил и оскорбление полицейских.

В полиции заметили, что ситуация находилась под контролем и «лишь изредка были незначительные инциденты».

Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.

Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. «Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь», – отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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