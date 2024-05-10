В Берлине полиция задержала 10 человек на акциях ко Дню Победы
Полиция в Берлине задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение запрета на демонстрацию российской символики, сообщило издание Bild.
По данным издания, несколько сотен человек пришли на мемориалы в Тиргартене и Трептов-парке. Полиция проверяла посетителей у входов на наличие символов и предметов, демонстрация которых была ранее запрещена. По данным издания, 10 человек были задержаны за нарушение правил и оскорбление полицейских.
В полиции заметили, что ситуация находилась под контролем и «лишь изредка были незначительные инциденты».
Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.
Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. «Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь», – отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.