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Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета на символику Дня Победы

Ведомости

Решение властей Берлина о запрете на демонстрацию 8 и 9 мая атрибутики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, – неприемлемо, необходима полная отмена этих ограничений. Об этом говорится в заявлении посольства России в ФРГ, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 г. на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, "георгиевские ленточки", элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет», – указано в заявлении.

В посольстве напомнили, что в годы Великой Отечественной войны погибло более 27 млн граждан Советского Союза, и потребовали полной отмены соответствующих запретов.

«Рассматриваем их [запреты] как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», – говорится в заявлении дипведомства.

В посольстве также выразили уверенность, что неравнодушные жители Германии должны иметь возможность достойно почтить память и отдать дань уважения погибшим воинам и жертвам нацизма.

Ранее ТАСС сообщало, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе, флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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