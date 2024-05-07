Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета на символику Дня Победы
Решение властей Берлина о запрете на демонстрацию 8 и 9 мая атрибутики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, – неприемлемо, необходима полная отмена этих ограничений. Об этом говорится в заявлении посольства России в ФРГ, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.
«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 г. на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, "георгиевские ленточки", элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет», – указано в заявлении.
В посольстве напомнили, что в годы Великой Отечественной войны погибло более 27 млн граждан Советского Союза, и потребовали полной отмены соответствующих запретов.
«Рассматриваем их [запреты] как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», – говорится в заявлении дипведомства.
В посольстве также выразили уверенность, что неравнодушные жители Германии должны иметь возможность достойно почтить память и отдать дань уважения погибшим воинам и жертвам нацизма.
Ранее ТАСС сообщало, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе, флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.