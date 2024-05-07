Посольство РФ в ФРГ потребовало отмены запрета на символику Дня Победы

Решение властей Берлина о запрете на демонстрацию 8 и 9 мая атрибутики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, – неприемлемо, необходима полная отмена этих ограничений. Об этом говорится в заявлении посольства России в ФРГ, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.