Зеленский заявил о развитии украинской военной авиации во время визита в Чехию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о грядущих «хороших новостях» по развитию украинской военной авиации во время своего визита в Чехию. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна». Он отметил, что в скором времени начнется расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение военно-воздушных сил истребителями F-16.
«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», – сказал Зеленский. Он заявил, что хотел бы продолжения чешской инициативы, по которой закупались снаряды по всему миру для ВСУ.
3 мая госдепартамент США одобрил предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на $310 млн, речь идет о закупке запчастей, ремонтных работах и подготовке пилотов.