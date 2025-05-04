Зеленский заявил о развитии украинской военной авиации во время визита в Чехию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о грядущих «хороших новостях» по развитию украинской военной авиации во время своего визита в Чехию. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна». Он отметил, что в скором времени начнется расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение военно-воздушных сил истребителями F-16.