Госдеп одобрил контракт по обслуживанию F-16 на Украине
Госдепартамент США одобрил предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на $310 млн, речь идет о закупке запчастей и ремонтных работах и подготовке пилотов, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона (DSCA).
Контракт предполагает предоставление украинскому правительству услуг по модернизации и доработке самолетов, обучение персонала, запасных частей и расходных материалов, а также услуги по ремонту и наземное оборудование.
Кроме того, США намерены поставлять «секретное и несекретное» программное обеспечение, предоставлять инженерные, технические и логистические услуги. Предлагаемая сделка, как отмечается, будет поддерживать «цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера», а также улучшит способность Украины противостоять «текущим и будущим угрозам». Реализация мероприятий не потребует назначения дополнительных представителей американского правительства или подрядчика на Украину, добавили в агентстве.
В августе 2024 г. президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку истребителей от партнеров на Западе. 3 апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на Украину готовятся к отправке дополнительные F-16.