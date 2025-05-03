Госдеп одобрил контракт по обслуживанию F-16 на Украине

Кроме того, США намерены поставлять «секретное и несекретное» программное обеспечение, предоставлять инженерные, технические и логистические услуги. Предлагаемая сделка, как отмечается, будет поддерживать «цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера», а также улучшит способность Украины противостоять «текущим и будущим угрозам». Реализация мероприятий не потребует назначения дополнительных представителей американского правительства или подрядчика на Украину, добавили в агентстве.