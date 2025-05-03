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Госдеп одобрил контракт по обслуживанию F-16 на Украине

Ведомости

Госдепартамент США одобрил предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на $310 млн, речь идет о закупке запчастей и ремонтных работах и подготовке пилотов, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона (DSCA).

Контракт предполагает предоставление украинскому правительству услуг по модернизации и доработке самолетов, обучение персонала, запасных частей и расходных материалов, а также услуги по ремонту и наземное оборудование.

Кроме того, США намерены поставлять «секретное и несекретное» программное обеспечение, предоставлять инженерные, технические и логистические услуги. Предлагаемая сделка, как отмечается, будет поддерживать «цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера», а также улучшит способность Украины противостоять «текущим и будущим угрозам». Реализация мероприятий не потребует назначения дополнительных представителей американского правительства или подрядчика на Украину, добавили в агентстве.

В августе 2024 г. президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку истребителей от партнеров на Западе. 3 апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на Украину готовятся к отправке дополнительные F-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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