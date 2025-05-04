Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в рамках официального визита

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках официального визита по случаю празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой. Об этом сообщается в соцсети Х администрации президента Диас-Канеля.