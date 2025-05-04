Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в рамках официального визита
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках официального визита по случаю празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой. Об этом сообщается в соцсети Х администрации президента Диас-Канеля.
В аэропорту «Пулково» его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Диас-Канель посетит важные научные центры в области биотехнологий, энергетики и искусственного интеллекта.
Помимо кубинского президента в РФ прибыли также министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, министр внешней торговли Оскар Перес-Олива Фрага и др.
«Я чувствую себя как дома», – сказал президент Кубы.
В начале апреля Россия и Куба подписали соглашение о взаимодействии в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Церемония подписания прошла в Гаване в рамках визита российской делегации, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Россия также передаст Гаване 50 автомобилей «москвич» для создания нового таксопарка. Стороны на заседании обсудили сотрудничество в промышленности, энергетике, образовании, сельском хозяйстве и туризме.