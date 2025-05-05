Bloomberg: ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году
Еврокомиссия планирует предложить меры по полному запрету импорта российского газа к концу 2027 г., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В 2024 г. доля российского газа в импорте ЕС упала до 19% против 40% до начала конфликта на Украине. Новый план предполагает запрет всех поставок, включая действующие долгосрочные контракты и спотовые сделки. Ограничения могут вступить в силу уже к концу 2025 г.
«В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа – как трубопроводного, так и в форме сжиженного природного газа (СПГ)», – отмечается в сообщении Bloomberg.
Однако, как указывает агентство, конкретные сроки реализации запрета зависят от способности стран Евросоюза обеспечить альтернативные поставки СПГ из других государств, таких как США, Катар и Канада.
2 мая стало известно, что импорт СПГ в Европу достиг рекордных показателей в апреле 2025 г. Объем поставок сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составил 12,8 млрд куб. м, что на 1% превышает мартовский результат и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот уровень стал историческим максимумом, превзойдя предыдущий рекорд марта текущего года, когда объем поставок достигал 12,7 млрд куб. м.