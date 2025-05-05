Bloomberg: ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году

2 мая стало известно, что импорт СПГ в Европу достиг рекордных показателей в апреле 2025 г. Объем поставок сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составил 12,8 млрд куб. м, что на 1% превышает мартовский результат и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот уровень стал историческим максимумом, превзойдя предыдущий рекорд марта текущего года, когда объем поставок достигал 12,7 млрд куб. м.