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Bloomberg: ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году

Ведомости

Еврокомиссия планирует предложить меры по полному запрету импорта российского газа к концу 2027 г., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2024 г. доля российского газа в импорте ЕС упала до 19% против 40% до начала конфликта на Украине. Новый план предполагает запрет всех поставок, включая действующие долгосрочные контракты и спотовые сделки. Ограничения могут вступить в силу уже к концу 2025 г.

«В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа – как трубопроводного, так и в форме сжиженного природного газа (СПГ)», – отмечается в сообщении Bloomberg.

Однако, как указывает агентство, конкретные сроки реализации запрета зависят от способности стран Евросоюза обеспечить альтернативные поставки СПГ из других государств, таких как США, Катар и Канада.

2 мая стало известно, что импорт СПГ в Европу достиг рекордных показателей в апреле 2025 г. Объем поставок сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составил 12,8 млрд куб. м, что на 1% превышает мартовский результат и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот уровень стал историческим максимумом, превзойдя предыдущий рекорд марта текущего года, когда объем поставок достигал 12,7 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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