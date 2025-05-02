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Импорт СПГ в Европу достиг рекорда в апреле

Ведомости

В апреле в Европе зафиксировали абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за весь период наблюдений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в апреле достиг 12,8 млрд куб. м, что на 1% выше мартовского показателя и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот результат стал историческим максимумом, превысив предыдущий рекорд марта текущего года (12,7 млрд куб. м).

За январь – апрель поступления СПГ в европейскую газотранспортную систему составили около 46,8 млрд куб. м, что на 12% больше, чем за тот же период 2024 г.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2025 г. СПГ занимает первое место среди источников газа для Европы с долей 33,6%. На втором месте – отбор газа из хранилищ (27,2%), на третьем – поставки из Северного моря (в основном норвежский газ) с долей 22,2%.

16 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) не станет добиваться запрета на импорт СПГ из РФ в рамках будущих пакетов антироссийских санкций. Это связано с сопротивлением ряда стран-членов и отсутствием четких альтернатив поставкам. По данным агентства, Еврокомиссия хочет представить дорожную карту по отказу от зависимости от энергоресурсов России к 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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