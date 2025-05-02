Импорт СПГ в Европу достиг рекорда в апреле
В апреле в Европе зафиксировали абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за весь период наблюдений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в апреле достиг 12,8 млрд куб. м, что на 1% выше мартовского показателя и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот результат стал историческим максимумом, превысив предыдущий рекорд марта текущего года (12,7 млрд куб. м).
За январь – апрель поступления СПГ в европейскую газотранспортную систему составили около 46,8 млрд куб. м, что на 12% больше, чем за тот же период 2024 г.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2025 г. СПГ занимает первое место среди источников газа для Европы с долей 33,6%. На втором месте – отбор газа из хранилищ (27,2%), на третьем – поставки из Северного моря (в основном норвежский газ) с долей 22,2%.
16 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) не станет добиваться запрета на импорт СПГ из РФ в рамках будущих пакетов антироссийских санкций. Это связано с сопротивлением ряда стран-членов и отсутствием четких альтернатив поставкам. По данным агентства, Еврокомиссия хочет представить дорожную карту по отказу от зависимости от энергоресурсов России к 2027 г.