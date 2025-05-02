Импорт СПГ в Европу достиг рекорда в апреле

Объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в апреле достиг 12,8 млрд куб. м, что на 1% выше мартовского показателя и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Этот результат стал историческим максимумом, превысив предыдущий рекорд марта текущего года (12,7 млрд куб. м).