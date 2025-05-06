Песков: выбор Бразилии посредником в переговорах по Украине не обсуждается
В Кремле пока не идет речи об участии Бразилии в переговорах по украинскому вопросу в качестве посредника. Россия продолжает работать с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.
Газета O Globo писала, что 6 мая президент Луис Инасиу Лула да Силва вылетит в Москву для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и участия в праздновании 80-летия Победы. По данным издания, ожидается, что на встрече в Москве он обратит внимание Путина на полномочия Бразилии для активного участия в посредничестве при заключении мирного соглашения в украинском конфликте. Источники издания в бразильском правительстве сообщили о «двоякой» цели поездки – «помимо попытки позиционировать Бразилию как посредника в установлении мира в конфликте между Россией и Украиной она также будет свидетельствовать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам».
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его советников в последние дни было несколько продуктивных дискуссий на тему российско-украинского вопроса. Американский лидер также отметил, что между Москвой и Киевом «много ненависти».