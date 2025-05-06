Песков: выбор Бразилии посредником в переговорах по Украине не обсуждается

Газета O Globo писала, что 6 мая президент Луис Инасиу Лула да Силва вылетит в Москву для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и участия в праздновании 80-летия Победы. По данным издания, ожидается, что на встрече в Москве он обратит внимание Путина на полномочия Бразилии для активного участия в посредничестве при заключении мирного соглашения в украинском конфликте. Источники издания в бразильском правительстве сообщили о «двоякой» цели поездки – «помимо попытки позиционировать Бразилию как посредника в установлении мира в конфликте между Россией и Украиной она также будет свидетельствовать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам».