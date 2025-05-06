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Песков: выбор Бразилии посредником в переговорах по Украине не обсуждается

Ведомости

В Кремле пока не идет речи об участии Бразилии в переговорах по украинскому вопросу в качестве посредника. Россия продолжает работать с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.

Газета O Globo писала, что 6 мая президент Луис Инасиу Лула да Силва вылетит в Москву для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и участия в праздновании 80-летия Победы. По данным издания, ожидается, что на встрече в Москве он обратит внимание Путина на полномочия Бразилии для активного участия в посредничестве при заключении мирного соглашения в украинском конфликте. Источники издания в бразильском правительстве сообщили о «двоякой» цели поездки – «помимо попытки позиционировать Бразилию как посредника в установлении мира в конфликте между Россией и Украиной она также будет свидетельствовать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам».

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его советников в последние дни было несколько продуктивных дискуссий на тему российско-украинского вопроса. Американский лидер также отметил, что между Москвой и Киевом «много ненависти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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