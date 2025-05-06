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Мерц будет снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Ведомости

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц снова будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ, пишет издание Die Zeit.

Парламентские фракции обсуждают, когда провести второй тур голосования. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн надеется, что это произойдет 6 мая.

Мерц не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, требующихся для избрания. Мерц стал первым со времен Второй мировой войны, кто провалил начальный тур выборов в канцлеры.

С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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