Мерц будет снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц снова будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ, пишет издание Die Zeit.
Парламентские фракции обсуждают, когда провести второй тур голосования. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн надеется, что это произойдет 6 мая.
Мерц не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, требующихся для избрания. Мерц стал первым со времен Второй мировой войны, кто провалил начальный тур выборов в канцлеры.
С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.