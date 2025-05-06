Президент Кубы прибыл в Москву в рамках официального визита
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву в рамках официального визита по случаю празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация лидера страны в соцсети Х.
В состав его делегации также входят министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, министр внешней торговли Оскар Перес-Олива Фрага и др.
4 мая президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург. В аэропорту «Пулково» его встретил губернатор региона Александр Беглов. В рамках визита в Санкт-Петербург Диас-Канель посетил Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей (ИЛЦС) группы «Россети». Президенту Кубы представили испытательный полигон и исследовательские возможности комплекса.
В мае 2024 г. Диас-Канель также был в России с рабочим визитом. Тогда он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, присутствовал на параде Победы в Москве 9 мая и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На переговорах с Путиным президент Кубы пожелал России успехов в проведении спецоперации на Украине.