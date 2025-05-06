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Президент Кубы прибыл в Москву в рамках официального визита

Ведомости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву в рамках официального визита по случаю празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация лидера страны в соцсети Х.

В состав его делегации также входят министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, министр внешней торговли Оскар Перес-Олива Фрага и др.

4 мая президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург. В аэропорту «Пулково» его встретил губернатор региона Александр Беглов. В рамках визита в Санкт-Петербург Диас-Канель посетил Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей (ИЛЦС) группы «Россети». Президенту Кубы представили испытательный полигон и исследовательские возможности комплекса.

В мае 2024 г. Диас-Канель также был в России с рабочим визитом. Тогда он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, присутствовал на параде Победы в Москве 9 мая и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На переговорах с Путиным президент Кубы пожелал России успехов в проведении спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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