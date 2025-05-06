Президент Кубы прибыл в Москву в рамках официального визита

В мае 2024 г. Диас-Канель также был в России с рабочим визитом. Тогда он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, присутствовал на параде Победы в Москве 9 мая и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На переговорах с Путиным президент Кубы пожелал России успехов в проведении спецоперации на Украине.