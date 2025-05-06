Кадыров объяснил свою просьбу об освобождении его от должности главы Чечни

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 г. и давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью НТВ он говорил, что руководству надо найти другого человека. Но через месяц Кадыров заявил, что уходить не собирался.