Кадыров объяснил свою просьбу об освобождении его от должности главы Чечни
Решение об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова может принять только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Об этом заявил сам Кадыров в своем Telegram-канале.
«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет», – пояснил он.
По словам Кадырова, он может лишь попросить об отставке или предложить ее. Однако глава Чечни является пехотинцем и командным человеком, поэтому если есть приказ, он его выполняет.
6 мая Кадыров заявил, что сам попросил освободить его от должности и выразил надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом глава Чечни прокомментировал заявления о его возможной отставке, которые распространяются в СМИ.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 г. и давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью НТВ он говорил, что руководству надо найти другого человека. Но через месяц Кадыров заявил, что уходить не собирался.
В 2022 г. глава Чечни рассказал, что на Кавказе есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее». Кадыров добавил, что думает, что и его «время пришло, пока не выгнали».