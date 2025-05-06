WP: атака Украины на парад Победы в России маловероятна
Атака Украины на парад Победы в России маловероятна, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей украинских сил обороны.
9 мая Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На торжествах в Москве ожидается присутствие 29 иностранных лидеров из дружественных стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина, главу Белоруссии Александра Лукашенко и многих других.
WP сообщает о появившихся слухах о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед его союзниками.
Однако высокопоставленный представитель сил обороны Украины заявил изданию, что такая попытка маловероятна из-за низких шансов на успех.
«Как видите, все российские системы ПВО направлены на защиту Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом, – сказал он, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. – Возможно, Украина нападет на другие регионы, но не на Москву».
Другой представитель министерства обороны добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, на котором собираются присутствовать китайские, индийские и даже европейские официальные лица, может повлечь за собой ответные действия России и разозлить Вашингтон.
28 апреля президент России Владимир Путин предложил ввести перемирие на период 80-й годовщины Победы – с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. В Кремле подчеркнули, что в случае нарушений со стороны Украины российские военные готовы нанести «адекватный и эффективный ответ».
Однако 5 мая стало известно, что Киев отверг предложение о краткосрочном перемирии. Президент Украины Владимир Зеленский не только отклонил инициативу, но и пригрозил гостям парада Победы в Москве. Он заявил, что не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, которые планируют посетить Москву 9 мая.