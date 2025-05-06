WP: атака Украины на парад Победы в России маловероятна

«Как видите, все российские системы ПВО направлены на защиту Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом, – сказал он, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. – Возможно, Украина нападет на другие регионы, но не на Москву».