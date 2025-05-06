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WP: атака Украины на парад Победы в России маловероятна

Ведомости

Атака Украины на парад Победы в России маловероятна, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей украинских сил обороны.

9 мая Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На торжествах в Москве ожидается присутствие 29 иностранных лидеров из дружественных стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина, главу Белоруссии Александра Лукашенко и многих других.  

WP сообщает о появившихся слухах о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед его союзниками.

Однако высокопоставленный представитель сил обороны Украины заявил изданию, что такая попытка маловероятна из-за низких шансов на успех.

«Как видите, все российские системы ПВО направлены на защиту Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом, – сказал он, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. – Возможно, Украина нападет на другие регионы, но не на Москву».

Другой представитель министерства обороны добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, на котором собираются присутствовать китайские, индийские и даже европейские официальные лица, может повлечь за собой ответные действия России и разозлить Вашингтон. 

28 апреля президент России Владимир Путин предложил ввести перемирие на период 80-й годовщины Победы – с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. В Кремле подчеркнули, что в случае нарушений со стороны Украины российские военные готовы нанести «адекватный и эффективный ответ».

Однако 5 мая стало известно, что Киев отверг предложение о краткосрочном перемирии. Президент Украины Владимир Зеленский не только отклонил инициативу, но и пригрозил гостям парада Победы в Москве. Он заявил, что не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, которые планируют посетить Москву 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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