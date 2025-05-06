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Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Сейчас на месте падения его обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что ПВО отразили атаку двух беспилотников.

В подмосковном Раменском объявлена воздушная тревога. Власти района призвали избегать открытой местности и переместиться в центральную часть здания или в подвальное помещение. Рекомендуется также зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на работу аэропортов «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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