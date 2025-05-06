Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Сейчас на месте падения его обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В подмосковном Раменском объявлена воздушная тревога. Власти района призвали избегать открытой местности и переместиться в центральную часть здания или в подвальное помещение. Рекомендуется также зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на работу аэропортов «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».