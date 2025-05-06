Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника

В подмосковном Раменском объявлена воздушная тревога. Власти района призвали избегать открытой местности и переместиться в центральную часть здания или в подвальное помещение. Рекомендуется также зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на работу аэропортов «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».