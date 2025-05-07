WP: Вашингтон просил Киев принять депортированных из США мигрантов
В конце января 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа просила правительство Украины принять неопределенное количество депортированных из Америки граждан других стран. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на соответствующие документы.
Издание назвало просьбу беспрецедентной, учитывая, что Украина находится в состоянии конфликта и зависит от военной и финансовой поддержки США. WP также обратило внимание на отсутствие в постсоветской республике функционирующего аэропорта. Реакция официальных лиц в Киеве на предложение в документах не приводится. Украинский дипломат сообщил посольству США, что его правительство даст ответ, когда сформулирует свою позицию, указывается в материалах.
Отмечается также, что аналогичные предложения были направлены ряду других государств примерно в то же время. По данным WP, Украина не принимала граждан третьих стран из США, и «нет никаких признаков того, что Киев всерьез рассматривал американское предложение».
13 апреля WP писала, что администрация Трампа хочет достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его президентства. 2 апреля The Wall Street Journal сообщала, что США ищут страны, которые приняли бы депортированных мигрантов. По данным источников издания, с такими просьбами чиновники обратились к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Отмечалось, что администрация Трампа уже заключает несколько соглашений о приеме переселенцев.
5 мая министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что американские власти будут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и предоставлять пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде на родину.