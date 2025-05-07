WP: Вашингтон просил Киев принять депортированных из США мигрантов

Издание назвало просьбу беспрецедентной, учитывая, что Украина находится в состоянии конфликта и зависит от военной и финансовой поддержки США. WP также обратило внимание на отсутствие в постсоветской республике функционирующего аэропорта. Реакция официальных лиц в Киеве на предложение в документах не приводится. Украинский дипломат сообщил посольству США, что его правительство даст ответ, когда сформулирует свою позицию, указывается в материалах.