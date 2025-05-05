США выплатят по $1000 нелегальным мигрантам за добровольный выезд из страны
Власти США будут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и предоставлять пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде на родину. Об этом сообщает министерство внутренней безопасности США (DHS), представив новое приложение CBP Home для оформления добровольной депортации.
Согласно заявлению ведомства, иммигранты, находящиеся в США незаконно, могут воспользоваться программой «самодепортации» через цифровую платформу CBP Home. При успешном подтверждении отъезда с помощью приложения они получат финансовую помощь, в том числе единовременное пособие.
По данным DHS, программа позволит значительно сократить расходы на процедуры депортации – примерно на 70% по сравнению с текущими затратами, которые в среднем составляют $17 121 на одного человека.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала новую инициативу «самым безопасным и экономичным способом» для мигрантов покинуть страну. Она подчеркнула, что это выгодно как для правоохранительных органов, так и для американских налогоплательщиков. Участие в программе также способно сохранить шансы на легальное возвращение в США в будущем.
В апреле The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа стремится достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его пребывания у власти.
2 апреля The Wall Street Journal писала, что США ищут другие страны, которые приняли бы мигрантов, депортированных американским руководством. Источники газеты уточнили, что чиновники обратились с подобными просьбами к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.