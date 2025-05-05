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США выплатят по $1000 нелегальным мигрантам за добровольный выезд из страны

Ведомости

Власти США будут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и предоставлять пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде на родину. Об этом сообщает министерство внутренней безопасности США (DHS), представив новое приложение CBP Home для оформления добровольной депортации.

Согласно заявлению ведомства, иммигранты, находящиеся в США незаконно, могут воспользоваться программой «самодепортации» через цифровую платформу CBP Home. При успешном подтверждении отъезда с помощью приложения они получат финансовую помощь, в том числе единовременное пособие.

По данным DHS, программа позволит значительно сократить расходы на процедуры депортации – примерно на 70% по сравнению с текущими затратами, которые в среднем составляют $17 121 на одного человека.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала новую инициативу «самым безопасным и экономичным способом» для мигрантов покинуть страну. Она подчеркнула, что это выгодно как для правоохранительных органов, так и для американских налогоплательщиков. Участие в программе также способно сохранить шансы на легальное возвращение в США в будущем.

В апреле The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа стремится достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его пребывания у власти.

2 апреля The Wall Street Journal писала, что США ищут другие страны, которые приняли бы мигрантов, депортированных американским руководством. Источники газеты уточнили, что чиновники обратились с подобными просьбами к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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