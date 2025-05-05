США выплатят по $1000 нелегальным мигрантам за добровольный выезд из страны

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала новую инициативу «самым безопасным и экономичным способом» для мигрантов покинуть страну. Она подчеркнула, что это выгодно как для правоохранительных органов, так и для американских налогоплательщиков. Участие в программе также способно сохранить шансы на легальное возвращение в США в будущем.