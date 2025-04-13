Администрация Трампа намерена депортировать 1 млн мигрантов за год

Депортация 1 млн мигрантов за год якобы превзошла бы предыдущие статистические показатели: самое большое число депортаций составляло более 400 000 в год, когда президентом был Барак Обама. Однако источники издания заявили, что представители администрации Трампа не раскрывают, как они подсчитывают эти цифры. Аналитики говорят, что, судя по имеющейся статистике, эта цель кажется нереалистичной или даже невыполнимой, учитывая финансирование, кадровый состав и тот факт, что большинство мигрантов имеют право на судебное разбирательство перед выдворением из страны.