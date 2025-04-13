Администрация Трампа намерена депортировать 1 млн мигрантов за год
Администрация президента США Дональда Трампа стремится достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его пребывания у власти. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех действующих и бывших федеральных чиновников.
Депортация 1 млн мигрантов за год якобы превзошла бы предыдущие статистические показатели: самое большое число депортаций составляло более 400 000 в год, когда президентом был Барак Обама. Однако источники издания заявили, что представители администрации Трампа не раскрывают, как они подсчитывают эти цифры. Аналитики говорят, что, судя по имеющейся статистике, эта цель кажется нереалистичной или даже невыполнимой, учитывая финансирование, кадровый состав и тот факт, что большинство мигрантов имеют право на судебное разбирательство перед выдворением из страны.
По словам двух официальных лиц, администрация Трампа ведет переговоры с 30 третьими странами о приеме депортируемых, которые не являются их гражданами.
Представитель Белого дома Куш Десаи не ответил на вопросы о целевых показателях, но отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на «исправление» действий администрации Байдена по обеспечению безопасности границ и иммиграционного контроля.
«Вся администрация Трампа настроена на выполнение этого поручения, а не на достижение произвольных целей, и использует все возможности правительства для эффективной массовой депортации террористов и нелегальных иммигрантов-преступников», – сказал он.
2 апреля The Wall Street Journal писала, что США ищет другие страны, которые приняли бы мигрантов, депортированных американским руководством. Источники газеты уточнили, что чиновники обратились с подобными просьбами к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Администрация Трампа уже заключает несколько соглашений о приеме переселенцев. Такая необходимость появилась, так как ряд стран, родных для мигрантов, не торопятся принимать их обратно или отказываются от этого.
При руководстве бывшего президента США Джо Байдена в стране был зафиксирован рекордный прирост мигрантов. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. – 3,3 млн, следует из данных управления конгресса США по бюджету. Согласно информации Бюро переписи населения, к декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США. Это максимум за всю современную историю США. Трамп считает наплыв мигрантов серьезной проблемой и выступает за ужесточение политики в этой сфере.