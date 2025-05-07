Президент Бразилии вылетел в Россию

Газета O Globo писала, что планируется двусторонняя встреча бразильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Да Силва также примет участие в праздновании 80-летия Победы. По данным издания, ожидается, что на встрече в Москве да Силва обратит внимание Путина на полномочия Бразилии для участия в посредничестве при заключении мирной сделки в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока не идет речи об участии Бразилии в переговорах по украинскому вопросу в качестве посредника: Москва продолжает работать с США.