Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». Власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты, что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход». Это произошло после обвинений Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов в Кашмире 22 апреля. Жертвами теракта стали 26 человек.