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Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире

Ведомости

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, сообщил пакистанский генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри. В результате атаки плотина на ГЭС была повреждена.

«Разрешают ли международные и военные законы нацеливаться на водные ресурсы страны?» – задался вопросом Чаудхри, назвав нападение со стороны Индии достойным сожаления актом.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». Власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты, что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход». Это произошло после обвинений Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов в Кашмире 22 апреля. Жертвами теракта стали 26 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны. Шариф также сообщил, что «трусливым» индийским ударам подверглись пять населенных пунктов Пакистана. Премьер страны пообещал решительный ответ на «неспровоцированную атаку» со стороны Нью-Дели. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад готов воздерживаться от эскалации, если Индия прекратит агрессию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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