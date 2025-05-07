В Нью-Дели пройдут учения по гражданской обороне

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив о начале операции «Синдур». Минобороны Индии уточняло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». Власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты, что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход».