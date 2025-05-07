В Нью-Дели пройдут учения по гражданской обороне
Учения по гражданской обороне планируется провести в Нью-Дели около 16:30 по местному времени (14:30 мск), передает корреспондент «Ведомостей». Тренировка пройдет, в том числе, в учебных заведениях.
Times of India писала, что 5 мая министерство внутренних дел Индии распорядилось провести учения 7 мая в нескольких штатах страны. Планируется проверка сирен воздушной тревоги, обучение населения, включая студентов, гражданской обороне, а также внедрение протоколов затемнения, маскировка инфраструктуры и обновление планов эвакуации, уборка бункеров и траншей. Предполагается также проверка готовности и реагирования служб гражданской обороны.
Цель учений – «повышение готовности к возможным нападениям на фоне растущей напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном».
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив о начале операции «Синдур». Минобороны Индии уточняло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». Власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты, что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход».
Индийская атака последовала за обвинениями в адрес Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов в Кашмире 22 апреля. Жертвами теракта стали 26 человек.