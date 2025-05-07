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В Нью-Дели пройдут учения по гражданской обороне

Ведомости

Учения по гражданской обороне планируется провести в Нью-Дели около 16:30 по местному времени (14:30 мск), передает корреспондент «Ведомостей». Тренировка пройдет, в том числе, в учебных заведениях.

Times of India писала, что 5 мая министерство внутренних дел Индии распорядилось провести учения 7 мая в нескольких штатах страны. Планируется проверка сирен воздушной тревоги, обучение населения, включая студентов, гражданской обороне, а также внедрение протоколов затемнения, маскировка инфраструктуры и обновление планов эвакуации, уборка бункеров и траншей. Предполагается также проверка готовности и реагирования служб гражданской обороны.

Цель учений – «повышение готовности к возможным нападениям на фоне растущей напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном».

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив о начале операции «Синдур». Минобороны Индии уточняло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». Власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты, что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход».

Индийская атака последовала за обвинениями в адрес Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов в Кашмире 22 апреля. Жертвами теракта стали 26 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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