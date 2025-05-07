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Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров также будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Лидер РФ 7 мая примет в Кремле своего коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро. Ожидается, что между президентами состоится личная беседа. Затем пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате официального завтрака. По их завершении главы делегаций подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Кроме того, Путин проведет двусторонние встречи с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо. Все они приехали в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая Кадыров заявил, что попросил бы освободить его от должности, и выразил надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом глава Чечни прокомментировал заявления о возможной отставке, которые распространяются в СМИ. Позже он уточнил, что решение о его отставке может принять только Путин. По словам Кадырова, он может лишь попросить об отставке или предложить ее. Однако глава Чечни является «пехотинцем» и «командным человеком», поэтому если есть приказ, он его выполняет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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