Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым

6 мая Кадыров заявил, что попросил бы освободить его от должности, и выразил надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом глава Чечни прокомментировал заявления о возможной отставке, которые распространяются в СМИ. Позже он уточнил, что решение о его отставке может принять только Путин. По словам Кадырова, он может лишь попросить об отставке или предложить ее. Однако глава Чечни является «пехотинцем» и «командным человеком», поэтому если есть приказ, он его выполняет.