Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин 7 мая проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров также будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Лидер РФ 7 мая примет в Кремле своего коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро. Ожидается, что между президентами состоится личная беседа. Затем пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате официального завтрака. По их завершении главы делегаций подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Кроме того, Путин проведет двусторонние встречи с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо. Все они приехали в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая Кадыров заявил, что попросил бы освободить его от должности, и выразил надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом глава Чечни прокомментировал заявления о возможной отставке, которые распространяются в СМИ. Позже он уточнил, что решение о его отставке может принять только Путин. По словам Кадырова, он может лишь попросить об отставке или предложить ее. Однако глава Чечни является «пехотинцем» и «командным человеком», поэтому если есть приказ, он его выполняет.