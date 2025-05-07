Мерц и Макрон обещают перезагрузить отношения Германии и Франции

Bloomberg отмечает, что предшественник Мерца социал-демократ Олаф Шольц не смог найти общего языка с Макроном по ключевым принципам европейской политики и они оба были «серьезно ослаблены внутренними неудачами в прошлом году, что лишило ЕС динамичного руководства, в котором он нуждался в период геополитических потрясений».