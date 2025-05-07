Мерц и Макрон обещают перезагрузить отношения Германии и Франции
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены перезагрузить отношения двух стран для укрепления ЕС. Это следует из совместной статьи лидеров для газеты Le Figaro.
«Мы максимально используем франко-германскую координацию, чтобы сделать Европу более суверенной, уделяя особое внимание безопасности, конкурентоспособности и конвергенции», – говорится в тексте.
Статья была опубликована в связи с визитом Мерца во Францию для переговоров с Макроном. Мерц был утвержден в должности канцлера ФРГ накануне, 6 мая. Он был избран бундестагом со второй попытки.
Bloomberg отмечает, что предшественник Мерца социал-демократ Олаф Шольц не смог найти общего языка с Макроном по ключевым принципам европейской политики и они оба были «серьезно ослаблены внутренними неудачами в прошлом году, что лишило ЕС динамичного руководства, в котором он нуждался в период геополитических потрясений».
Financial Times в марте писала, что Франция и Германия разошлись во мнениях по новому плану перевооружения Европы, представленному 6 марта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевой спор вызвал пункт о выделении странам ЕС кредитов на 150 млрд евро для закупки систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников.
Берлин настаивал, чтобы закупки включали продукцию производителей из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Париж, напротив, требует приоритета для европейской оборонной промышленности, писала FT.