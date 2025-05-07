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Мерц и Макрон обещают перезагрузить отношения Германии и Франции

Ведомости

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены перезагрузить отношения двух стран для укрепления ЕС. Это следует из совместной статьи лидеров для газеты Le Figaro.

«Мы максимально используем франко-германскую координацию, чтобы сделать Европу более суверенной, уделяя особое внимание безопасности, конкурентоспособности и конвергенции», – говорится в тексте.

Статья была опубликована в связи с визитом Мерца во Францию для переговоров с Макроном. Мерц был утвержден в должности канцлера ФРГ накануне, 6 мая. Он был избран бундестагом со второй попытки.

Bloomberg отмечает, что предшественник Мерца социал-демократ Олаф Шольц не смог найти общего языка с Макроном по ключевым принципам европейской политики и они оба были «серьезно ослаблены внутренними неудачами в прошлом году, что лишило ЕС динамичного руководства, в котором он нуждался в период геополитических потрясений».

Financial Times в марте писала, что Франция и Германия разошлись во мнениях по новому плану перевооружения Европы, представленному 6 марта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевой спор вызвал пункт о выделении странам ЕС кредитов на 150 млрд евро для закупки систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников.

Берлин настаивал, чтобы закупки включали продукцию производителей из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Париж, напротив, требует приоритета для европейской оборонной промышленности, писала FT.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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