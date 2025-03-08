FT: Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения Европы

Чиновники Еврокомиссии должны представить детальный проект плана в течение 10 дней, тесно взаимодействуя с Францией, Германией и другими странами ЕС. Но в Брюсселе опасаются, что разногласия приведут к задержке, как это уже было с фондом в 1,5 млрд евро на оборонную промышленность.