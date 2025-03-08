FT: Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения Европы
Франция и Германия разошлись во мнениях по новому плану перевооружения Европы, представленному 6 марта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times (FT).
Ключевой спор вызвал пункт о выделении странам ЕС кредитов на 150 млрд евро для закупки систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников. Берлин настаивает, чтобы закупки включали продукцию производителей из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Париж, напротив, требует приоритета для европейской оборонной промышленности. Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не должен тратить средства на «неевропейские комплекты» и предложил странам блока пересмотреть заказы в пользу внутренних производителей.
Чиновники Еврокомиссии должны представить детальный проект плана в течение 10 дней, тесно взаимодействуя с Францией, Германией и другими странами ЕС. Но в Брюсселе опасаются, что разногласия приведут к задержке, как это уже было с фондом в 1,5 млрд евро на оборонную промышленность.
Европейские страны активизируют перевооружение на фоне охлаждения отношений с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он критикует союзников по НАТО за недостаточные затраты на оборону, из-за чего в ЕС растут опасения, что Вашингтон может сократить свое военное присутствие.