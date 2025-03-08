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FT: Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения Европы

Ведомости

Франция и Германия разошлись во мнениях по новому плану перевооружения Европы, представленному 6 марта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times (FT).

Ключевой спор вызвал пункт о выделении странам ЕС кредитов на 150 млрд евро для закупки систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников. Берлин настаивает, чтобы закупки включали продукцию производителей из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Париж, напротив, требует приоритета для европейской оборонной промышленности. Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не должен тратить средства на «неевропейские комплекты» и предложил странам блока пересмотреть заказы в пользу внутренних производителей.

Чиновники Еврокомиссии должны представить детальный проект плана в течение 10 дней, тесно взаимодействуя с Францией, Германией и другими странами ЕС. Но в Брюсселе опасаются, что разногласия приведут к задержке, как это уже было с фондом в 1,5 млрд евро на оборонную промышленность.

Европейские страны активизируют перевооружение на фоне охлаждения отношений с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он критикует союзников по НАТО за недостаточные затраты на оборону, из-за чего в ЕС растут опасения, что Вашингтон может сократить свое военное присутствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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