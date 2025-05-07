Захарова назвала вопиющим запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича
Отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александра Вучича через их территории в Россию является очередным вопиющим случаем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, страны Евросоюза продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять внешнюю политику и задействуют для этого все подручные средства. Поведение властей Литвы и Латвии не удивляет. Дипломат указала, что эти страны давно зарезервировали за собой «роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить и России».
«Злонамеренные происки и в этом случае останутся бесплодными. Никто не в силах разрушить наше стратегическое партнерство с Белградом, многовековую дружбу с братским сербским народом», – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия достойно отметит юбилей Великой Победы вместе с внушительным числом зарубежных гостей, для которых важно встретить этот праздник именно в Москве. Москва видит в этом глубокий символизм и свидетельство незыблемости исторической правды.
6 мая сербский портал «Вечерне новости» сообщил, что власти Латвии запретили самолету, на борту которого должен был находиться Вучич, лететь через территорию страны в Россию. Портал писал об аналогичном запрете и со стороны властей Литвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что запрет перелета самолетов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву говорит о наличии серьезных противоречий в Евросоюзе.
Ожидается, что в столицу России на парад к 80-летию Победы прибудут лидеры 29 стран. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне. Планируются официальные визиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Путин с 7 по 10 мая проведет свыше 15 двусторонних переговоров.