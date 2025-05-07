Захарова назвала вопиющим запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича

По ее словам, страны Евросоюза продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять внешнюю политику и задействуют для этого все подручные средства. Поведение властей Литвы и Латвии не удивляет. Дипломат указала, что эти страны давно зарезервировали за собой «роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить и России».