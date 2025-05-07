Песков назвал абсурдной политикой запрет на пролет самолетов Фицо и Вучича в ЕС
Запрет перелета Польшей и странами Прибалтики в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы означает серьезные противоречия в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобством, причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», – сказал Песков.
Власти Латвии запретили самолету, на борту которого должен был находиться Вучич, лететь через территорию республики в Россию в связи с «политической чувствительностью цели полета». Официально о запрете не объявлялось. Сербский портал «Вечерне новости» пишет об аналогичном запрете со стороны властей Литвы. Аналогичные ограничения Польша, Латвия и Литва ввели в отношении Фицо.