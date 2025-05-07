Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Турчиным

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подтвердил это на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Волгограде в конце апреля. Кроме того, на параде Победы на Красной площади выступит расчет военнослужащих из Белоруссии.