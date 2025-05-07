Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Турчиным
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Турчиным. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
В ходе беседы главы правительств обменялись поздравлениями в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Они также обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, уделив особое внимание энергетике и промышленности. Отдельной темой разговора стало обсуждение хода реализации совместных проектов.
Мишустин и Турчин также подчеркнули важность углубления интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подтвердил это на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Волгограде в конце апреля. Кроме того, на параде Победы на Красной площади выступит расчет военнослужащих из Белоруссии.