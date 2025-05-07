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Кремль: Путин будет работать до позднего вечера все майские праздники

Ведомости

В графике президента России Владимира Путина на ближайшие четыре дня нет перерывов, глава государства будет работать до самого позднего вечера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня одна встреча за другой до самого позднего вечера», – уточнил представитель Кремля.

7 мая Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На встрече глава государства поблагодарил Мадуро за то, что тот нашел время и приехал на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что в этот же день российский лидер проведет также рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, ожидаются двусторонние встречи с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо. Все они прибыли в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Москву на парад к 80-летию Победы прибудут лидеры 29 стран. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне. По словам Ушакова, Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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