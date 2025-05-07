Кремль: Путин будет работать до позднего вечера все майские праздники

Планируется, что в этот же день российский лидер проведет также рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, ожидаются двусторонние встречи с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо. Все они прибыли в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.