Кремль: Путин будет работать до позднего вечера все майские праздники
В графике президента России Владимира Путина на ближайшие четыре дня нет перерывов, глава государства будет работать до самого позднего вечера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня одна встреча за другой до самого позднего вечера», – уточнил представитель Кремля.
7 мая Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На встрече глава государства поблагодарил Мадуро за то, что тот нашел время и приехал на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Планируется, что в этот же день российский лидер проведет также рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, ожидаются двусторонние встречи с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо. Все они прибыли в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Москву на парад к 80-летию Победы прибудут лидеры 29 стран. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне. По словам Ушакова, Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.