Путин в Кремле встретился с главой Чечни Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
«Рамзан Ахматович, добрый день! Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике», – обратился Путин к Кадырову в начале встречи.
В ответ Кадыров поблагодарил президента за уделенное время, отметив плотный график его работы. Затем он поделился успехами региона.
«Мы начали этот год очень хорошо. С ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%. Вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 млн кв. м», – пояснил Кадыров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу Путина с Кадыровым во время брифинга 7 мая. По его словам, глава Чечни также примет участие в расширенных составах переговоров с рядом зарубежных делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия Победы.