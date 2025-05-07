Путин в Кремле встретился с главой Чечни Кадыровым

6 мая Кадыров заявлял, что попросил бы освободить его от должности, прокомментировав слухи о возможной отставке. Но позже он пояснил, что решение о его отставке может принять только Путин. Сам же он является «пехотинцем» и «командным человеком», поэтому если есть приказ, то он его выполняет.