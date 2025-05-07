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Путин в Кремле встретился с главой Чечни Кадыровым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

«Рамзан Ахматович, добрый день! Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике», – обратился Путин к Кадырову в начале встречи.

В ответ Кадыров поблагодарил президента за уделенное время, отметив плотный график его работы. Затем он поделился успехами региона.

«Мы начали этот год очень хорошо. С ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%. Вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 млн кв. м», – пояснил Кадыров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу Путина с Кадыровым во время брифинга 7 мая. По его словам, глава Чечни также примет участие в расширенных составах переговоров с рядом зарубежных делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия Победы.

6 мая Кадыров заявлял, что попросил бы освободить его от должности, прокомментировав слухи о возможной отставке. Но позже он пояснил, что решение о его отставке может принять только Путин. Сам же он является «пехотинцем» и «командным человеком», поэтому если есть приказ, то он его выполняет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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