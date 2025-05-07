В переговорах Путина и президента Конго будет участвовать министр обороны РФ

Всего на торжествах в честь годовщины Победы в Москве ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.