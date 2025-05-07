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В переговорах Путина и президента Конго будет участвовать министр обороны РФ

Ведомости

В Кремле начинаются переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. В них примет участие министр обороны России Андрей Белоусов, передает корреспондент «Ведомостей».

Встреча станет частью масштабной серии двусторонних переговоров, которые Путин проводит в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее российский лидер уже встретился с рядом зарубежных гостей, включая президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По итогам их встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Всего на торжествах в честь годовщины Победы в Москве ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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