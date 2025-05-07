В переговорах Путина и президента Конго будет участвовать министр обороны РФ
В Кремле начинаются переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. В них примет участие министр обороны России Андрей Белоусов, передает корреспондент «Ведомостей».
Встреча станет частью масштабной серии двусторонних переговоров, которые Путин проводит в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее российский лидер уже встретился с рядом зарубежных гостей, включая президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По итогам их встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.
Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Всего на торжествах в честь годовщины Победы в Москве ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.