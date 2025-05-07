Трамп рассказал о роли США в победе во Второй мировой войне

«Я заметил, что все страны, включая Россию, завтра отмечают важный день. Кстати, они потеряли миллионы людей и, безусловно, сыграли важную роль. Но не было силы важнее нас – мы выиграли войну. Да, мы победили при помощи других, но все празднуют, кроме США», – сказал Трамп во время общения с журналистами.