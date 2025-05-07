Трамп рассказал о роли США в победе во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внесла «значительный вклад», но победу во Второй мировой войне одержали «именно США».
«Я заметил, что все страны, включая Россию, завтра отмечают важный день. Кстати, они потеряли миллионы людей и, безусловно, сыграли важную роль. Но не было силы важнее нас – мы выиграли войну. Да, мы победили при помощи других, но все празднуют, кроме США», – сказал Трамп во время общения с журналистами.
7 мая Трамп подписал прокламацию, установив 8 мая как День Победы во Второй мировой войне.
Трамп в документе подчеркнул, что США отдают дань уважения всем, кто принес высшую жертву ради своей нации, своей свободы и выживания западной цивилизации.
«Без жертвы наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», – написал он.
Он также заявил, что остается привержен прекращению затяжных зарубежных войн и сохранению жизней.
«Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые нам удалось завершить – и моей самой гордой заслугой станет наследие миротворца», – написал Трамп в прокламации.
2 мая Трамп заявил, что США якобы сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне.
22 января Трамп призывал не забывать роль России в завершении Второй мировой войны. Тогда он писал, что РФ «помогла нам [США] выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней».
В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда он не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.
30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными испытаниями, связанными с искажением итогов Второй мировой войны и преуменьшением вклада Советского Союза в Победу. Он подчеркнул важность единства в защите исторической правды и необходимость противодействовать росту расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.