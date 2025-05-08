В Пакистане сообщили о взрывах у аэропорта Лахора

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана и контролируемым им районам Кашмира в рамках операции «Синдур» – ответной меры на теракт 22 апреля, в котором погибли 26 человек. Индийское Минобороны заявило, что атаки были направлены на девять объектов, связанных с «террористической инфраструктурой», а не на военные цели Пакистана. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри пояснил, что удары были призваны предотвратить будущие нападения боевиков.