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В Пакистане сообщили о взрывах у аэропорта Лахора

Ведомости

Вблизи аэропорта Уолтон в пакистанском Лахоре, недалеко от границы с Индией, прогремели взрывы. Как сообщает телеканал Samaa TV, был сбит индийский беспилотник, предположительно используемый для разведки.

Также утром в Лахоре и Сиалкоте действовали ограничения на работу аэропортов. Как сообщает GeoTV, сейчас они сняты.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана и контролируемым им районам Кашмира в рамках операции «Синдур» – ответной меры на теракт 22 апреля, в котором погибли 26 человек. Индийское Минобороны заявило, что атаки были направлены на девять объектов, связанных с «террористической инфраструктурой», а не на военные цели Пакистана. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри пояснил, что удары были призваны предотвратить будущие нападения боевиков.

В ответ Пакистан начал собственную операцию вскоре после полуночи по московскому времени. Министр обороны страны Хаваджа Асиф отметил, что Исламабад не стремится к эскалации, но готов к действиям в случае дальнейших шагов со стороны Индии. Обострение конфликта произошло на фоне обвинений Дели в адрес Пакистана в поддержке боевиков, причастных к атаке на туристов в Байсаране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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