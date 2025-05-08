В Пакистане сообщили о взрывах у аэропорта Лахора
Вблизи аэропорта Уолтон в пакистанском Лахоре, недалеко от границы с Индией, прогремели взрывы. Как сообщает телеканал Samaa TV, был сбит индийский беспилотник, предположительно используемый для разведки.
Также утром в Лахоре и Сиалкоте действовали ограничения на работу аэропортов. Как сообщает GeoTV, сейчас они сняты.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана и контролируемым им районам Кашмира в рамках операции «Синдур» – ответной меры на теракт 22 апреля, в котором погибли 26 человек. Индийское Минобороны заявило, что атаки были направлены на девять объектов, связанных с «террористической инфраструктурой», а не на военные цели Пакистана. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри пояснил, что удары были призваны предотвратить будущие нападения боевиков.
В ответ Пакистан начал собственную операцию вскоре после полуночи по московскому времени. Министр обороны страны Хаваджа Асиф отметил, что Исламабад не стремится к эскалации, но готов к действиям в случае дальнейших шагов со стороны Индии. Обострение конфликта произошло на фоне обвинений Дели в адрес Пакистана в поддержке боевиков, причастных к атаке на туристов в Байсаране.