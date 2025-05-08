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Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Лидер КНР заявлял, что они обменяются мнениями «по всему спектру двусторонних и международных вопросов»
Ведомости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в Кремль. Здесь он примет участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Си прилетел в Москву вечером 7 мая. По прибытии он заявил, что его государственный визит в Россию и участие в торжествах по случаю 80-летия Победы придадут мощный импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран. Китайский лидер сообщил, что в рамках визита состоится углубленный обмен мнениями с Путиным «по всему спектру двусторонних и международных вопросов». Предполагается, что визит лидера КНР продлится с 7 по 10 мая.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Среди них – президенты Венесуэлы и Вьетнама, а также председатель КНР. Путин проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами с 7 по 10 мая. 7 мая Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на параде в российской столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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