Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с ПутинымЛидер КНР заявлял, что они обменяются мнениями «по всему спектру двусторонних и международных вопросов»
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в Кремль. Здесь он примет участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Си прилетел в Москву вечером 7 мая. По прибытии он заявил, что его государственный визит в Россию и участие в торжествах по случаю 80-летия Победы придадут мощный импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран. Китайский лидер сообщил, что в рамках визита состоится углубленный обмен мнениями с Путиным «по всему спектру двусторонних и международных вопросов». Предполагается, что визит лидера КНР продлится с 7 по 10 мая.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Среди них – президенты Венесуэлы и Вьетнама, а также председатель КНР. Путин проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами с 7 по 10 мая. 7 мая Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на параде в российской столице.