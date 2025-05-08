Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Си прилетел в Москву вечером 7 мая. По прибытии он заявил, что его государственный визит в Россию и участие в торжествах по случаю 80-летия Победы придадут мощный импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран. Китайский лидер сообщил, что в рамках визита состоится углубленный обмен мнениями с Путиным «по всему спектру двусторонних и международных вопросов». Предполагается, что визит лидера КНР продлится с 7 по 10 мая.