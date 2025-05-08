Китайская делегация в качестве сувенира принесла в Кремль граммофон
Китайская делегация, сопровождающая лидера КНР Си Цзиньпина в Кремле, принесла граммофон, а также другие сувениры для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают «РИА Новости».
Граммофон выполнен из темного дерева, а также украшен миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, передает агентство.
Государственный визит Си в Россию продлится с 7 по 10 мая. Предполагается участие лидера КНР в торжествах по случаю 80-летия Победы. Си заявлял по прибытии в Москву, что у него с Путиным состоится углубленный обмен мнениями «по всему спектру двусторонних и международных вопросов».
8 мая состоялись переговоры лидеров РФ и КНР в узком составе. Путин назвал Си дорогим другом, поблагодарив его за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По словам российского лидера, боевое братство народов двух держав, «сложившееся в те суровые военные годы», вошло в фундаментальные основы отношений Москвы и Пекина в наши дни, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества.