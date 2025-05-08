Китайская делегация в качестве сувенира принесла в Кремль граммофон

8 мая состоялись переговоры лидеров РФ и КНР в узком составе. Путин назвал Си дорогим другом, поблагодарив его за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По словам российского лидера, боевое братство народов двух держав, «сложившееся в те суровые военные годы», вошло в фундаментальные основы отношений Москвы и Пекина в наши дни, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества.