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Китайская делегация в качестве сувенира принесла в Кремль граммофон

Ведомости

Китайская делегация, сопровождающая лидера КНР Си Цзиньпина в Кремле, принесла граммофон, а также другие сувениры для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают «РИА Новости».

Граммофон выполнен из темного дерева, а также украшен миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, передает агентство.

Государственный визит Си в Россию продлится с 7 по 10 мая. Предполагается участие лидера КНР в торжествах по случаю 80-летия Победы. Си заявлял по прибытии в Москву, что у него с Путиным состоится углубленный обмен мнениями «по всему спектру двусторонних и международных вопросов».

8 мая состоялись переговоры лидеров РФ и КНР в узком составе. Путин назвал Си дорогим другом, поблагодарив его за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По словам российского лидера, боевое братство народов двух держав, «сложившееся в те суровые военные годы», вошло в фундаментальные основы отношений Москвы и Пекина в наши дни, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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